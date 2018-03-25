تغطية الطرح العام لسهم بي إنفستمنتس 84.4 مرة مع نهاية الاكتتاب

مصطفى طلعتأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، تغطية الاكتتاب في الطرح العام لشركة "بي بي إي" القابضة للاستثمارات المالية "بي إنفستمنتس" بنحو 84.4 مرة.وقالت البورصة في بيان منشور على شاشات التداول أن كميات أوامر الشراء المسجلة على السهم بلغت 442 مليون سهم على حجم الشريحة البالغة 5 ملايين سه

مصطفى طلعت

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، تغطية الاكتتاب في الطرح العام لشركة “بي بي إي” القابضة للاستثمارات المالية “بي إنفستمنتس” بنحو 84.4 مرة.

وقالت البورصة في بيان منشور على شاشات التداول أن كميات أوامر الشراء المسجلة على السهم بلغت 442 مليون سهم على حجم الشريحة البالغة 5 ملايين سهم بسعر 10.75 جنيه للواحد.

يشار إلى أن البورصة كانت قد وافقت على مد أجل الإكتتاب في أسهم الشركة حتى الرابعة مساء اليوم، بدلاً من 2.30 عصراً.

وتقوم “بي انفستمنتس” بطرح 42 مليون سهم من إجمالي أسهمها البالغة 584.464 مليون، بحصيلة إجمالية متوقعة تقدر بـ 462 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة استثمارات في 6 شركات تابعة، وهي: مدينة نصر للإسكان، توتال، جيزة للأنظمة والحلول المتكاملة، وBEARD للاستانلس، وشركة بي للدفع الإلكتروني، وVITAS للتمويل متناهي الصغر، وأخيرًا شركة Infinity سولار.

تجدر الإشارة إلى أن نشرة الاكتتاب تضمنت آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح بحيق يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 28 أبريل 2018، ويلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام، علماً بأنه سيتم تغطية حساب استقرار سعر السهم بنسبة 103.5% (سعر الطرح مضاف اليه نسبة 3.5% من سعر الطرح ال