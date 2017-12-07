تغطية الطرح العام لابن سينا فارما 18.35 مرة

مصطفى طلعتعلمت "المال"، أنه تم تغطية الطرح العام لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية 18.35 مرة، وذلك مع إغلاق باب الاكتتاب اليوم الخميس.وقالت مصادر إن كمية أوامر الشراء سجلت 741.4 مليون سهم من خلال 3.7 ألف طلب، لتغطية 40.4 مليون سهم، تمثل إجمالي كمية الأسهم المعروضة في الطرح العام.كانت بلتون الم

مصطفى طلعت

علمت “المال”، أنه تم تغطية الطرح العام لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية 18.35 مرة، وذلك مع إغلاق باب الاكتتاب اليوم الخميس.

وقالت مصادر إن كمية أوامر الشراء سجلت 741.4 مليون سهم من خلال 3.7 ألف طلب، لتغطية 40.4 مليون سهم، تمثل إجمالي كمية الأسهم المعروضة في الطرح العام.

كانت بلتون المالية القابضة مدير طرح الشركة بالبورصة، قد أعلنت مد أجل الاكتتاب في أسهم الشركة حتى الساعة 3.5 عصر اليوم.

وأعلنت “ابن سينا”، الثلاثاء، عن تغطية الطرح الخاص بالبورصة 17.1 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات 22.5 مليار جنيه، لتغطية 1.2 مليار إجمالي الطرح الخاص، وحددت الشركة السعر النهائي للطرح العام عند 5.80 جنيه.

وكشف عمر عبدالجواد، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة “ابن سينا”، الأسبوع الحالي، أن شركته تعتزم استثمار 700 مليون جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالطرح، أن شركته ستضخ الاستثمارات سالفة الذكر في فتح فروع جديدة، مشيرًا إلى أنها تخطط للتوسع الخارجي الفترة المقبلة.

وأكد مصطفي عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، أن حجم مشاركة المصريين في الطرح الخاص بلغ 45% منها 31% للمؤسسات و14% للأفراد.

وأضاف عبدالعزيز أن حجم مشاركة المؤسسات الخليجية وتحديدًا السعودية والإماراتية والكويتية بلغ 23% بجانب 13% مؤسسات أفريقية، و7% لنظيرتها الأوروبية، و6% للمؤسسات الأمريكية.

وأوضح أن العملية الترويجية شهدت مشاركة 120 صندوقًا استثماريًّا أجنبيًّا، وسيتم تخصيص 80% من الطرح للمؤسسات، منها 60% للأجانب سواء كانت خليجية وصناديق سيادية وشركات إدارة أصول.

وكشف عن بدء التداول على سهم ابن سينا بجلسة الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر، موضحاً أن “بلتون” ستنفذ صفقة طرح الأسهم بجلسة الأحد المقبل، وستنتهي مدة الطرح العام بنهاية جلسة الخميس المقبل.