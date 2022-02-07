تغطية الطرح العام لأسهم «ماكرو جروب» 102 مرة بنهاية غلق باب الاكتتاب

علمت “المال” أنه جرى تغطية الطرح العام لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في البورصة 102 مرة مع غلق باب الاكتتاب المقرر له نهاية جلسة اليوم الإثنين.

وقالت مصادر مطلعة إن إجمالي طلبات الاكتتاب في الطرح العام بلغ 1.351 مليار سهم، بسعر 4.85 جنيه للسهم.

ويبلغ حجم الشريحة الأولى للطرح العام 13.22 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، بحد أدنى للطلبات 100 سهم وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لتلك الشريحة.

ووافقت هيئة الرقابة المالية على الطرح العام والخاص لأسهم ماكرو جروب بغرض توسيع قاعدة الملكية من خلال طرح عدد 264 مليون سهم، بنسبة 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر.

تأسست “ماكرو جروب” عام 2005، كشركة تضامن ، ثم تغير شكلها القانونى عام 2010 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، وفقا للمعلومات الواردة فى نشرة الطرح أبريل الماضى.

وتعتبر شركة ألتا سيمبر للاستثمار المباشر (إنجليزية) المساهم الأكبر فى ماكرو للمستحضرات حاليا، وتعتزم تأسيس صندوق استثمارى بقيمة 200 مليون دولار بعد عملية طرح تابعتها فى البورصة.

وبلغ حجم مبيعات ماكرو جروب فى عام 2020 حوالى 431 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 23% من سوق المستحضرات فى مصر. وتنتج الشركة 64 مستحضر تجميل، وتصدر منتجاتها لنحو 9 دول بإفريقيا والشرق الأوسط، ولديها 750 موظفا.

وتخطط الشركة للتوسع فى السوق المحلية خلال العام الجاري، على عدة مستويات تشمل طرح مجموعة من المنتجات الجديدة بالنشاط القائم، إلى جانب اختراق مجال إنتاج المكملات الغذائية والاستحواذ على كيانات قائمة.