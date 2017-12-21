تغطية الطرح الخاص لأسهم التوفيق للتأجير التمويلي 40.2 مرة

مصطفى طلعتأعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بالبورصة بنحو 40.16 مرة إذ بلغ إجمالي طليات الإكتتاب 3.8 مليار جنيه لتغطية عدد 14.4 مليون سههم بقيمة 95.4 مليون جنيه من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية.وحددت "التوفيق للتأجير ا





مصطفى طلعت

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بالبورصة بنحو 40.16 مرة إذ بلغ إجمالي طليات الإكتتاب 3.8 مليار جنيه لتغطية عدد 14.4 مليون سههم بقيمة 95.4 مليون جنيه من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية.

وحددت “التوفيق للتأجير السعر النهائى لأسهم الطرح العام البالغ عددها 4.8 مليون سهم تمثل 25% من إجمالى الطرح عند سعر 6.6 جنيه للسهم، بحد أدنى 25 سهما، و100 ألف كحد أقصى للطلب الواحد على أن يتم إجراء التخصيص فى الطرح العام بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طلب.