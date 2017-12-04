تغطية الطرح الخاص لأسهم ابن سيناء فارما 17.1 مرة

- أسامة رشاد: 5.80 السعر النهائي للطرح العام مصطفى طلعت: بلغت تغطية الطرح الخاص لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية بالبورصة 17.1 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات حوالي 22.5 مليار جنيه وذلك لتغطية 1.2 مليار جنيه إجمالي الطرح الخاص. قال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين بشركة بلتون المالية القابضة

– أسامة رشاد: 5.80 السعر النهائي للطرح العام







مصطفى طلعت:

بلغت تغطية الطرح الخاص لأسهم شركة ابن سينا فارما للأدوية بالبورصة 17.1 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات حوالي 22.5 مليار جنيه وذلك لتغطية 1.2 مليار جنيه إجمالي الطرح الخاص.

قال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين بشركة بلتون المالية القابضة – مدير طرح الشركة بالبورصة- أنه تم تحديد السعر النهائي للطرح العام البالغ 40.4 ملون سهم بقيمة 5.80 جنيه للسهم، موضحاً أن اخر يوم للمشاركة في الطرح العام الخميس المقبل 7 ديسمبر.

وأكد “رشاد” أنه على راغبي الشراء إيداع نسبة 25% على الاقل من قيمة الاسهم المطلوب شراؤها على أساس السعر النهائي للطرح، علما بان الحد الادني لطلبات الشراء الواحد “100 جنيه” والحد الاقصى لطلبات الشراء للمستثمر الواحد 900 الف سهم.

جدير بالذكر، ان بلتون المالية تتولى إدارة الطرح فيما يقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني للطرح بينما تتولى فاروس دور المستشار المالي المستقل، ويستحوذ كل من بنك فيصل الإسلامى وبنك التعمير الأوروبى EBRD على هيكل ملكية الشركة.

ويذكر أن شركة ابن سينا تأسست برأسمال قدره 50 مليون جنيه فى عام 2005، ويتمثل نشاطها فى توريد المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لأكثر من 30 ألف عميل، منها سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات المستقلة، وتجار الجملة، فيما تقوم بتوزيع الأدوية لنحو 360 شركة إنتاج أدوية عامة وخاصة.