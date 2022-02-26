تغطية «الحرب» مستثناة من وثائق التأمين بالسوق المصرية

أكد الدكتور محمد المغربى ، الخبير الاقتصادي والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية ، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر بصورة مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأسواق العالمية وتبعاتها على السوق المحلية.

وأشار المغربى إلى أن هناك الحاجة إلى إصدار وثيقة تأمينية ضد المخاطر الناجمة عن الحروب الخارجية على السوق المحلى والتى لا تتضمن فقط الآثار الاقتصادية المختلفة ولكن هناك أيضا المخاطر التى يتعرض لها الطلبة المصريين في الخارج والتى تؤثر عليهم سواء من الناحية التعليمية أو التعرض لمخاطر الحرب ؛ مثلما يحدث حاليا فى أوكرانيا وروسيا وأيضا الجاليات المصرية المتواجدة فى أماكن التوترات موضحا أن الوثائق المتواجدة حاليا في شركات التأمين غير متضمنة تغطية أخطار الحرب.

الوثيقة لابد ان تراعى ارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب والتوترات السياسية

وكشف أن الوثيقة المقترحة لابد أن تراعى أيضا الارتفاعات المتوقعة فى اسعار السلع الأساسية بالسوق المحلى وأيضا النقص فى توافر السلع الاستراتيجية مثل القمح نتيجة التوترات فى حركة نقل البضائع خلال فترة اندلاع الحروب واستمرار التوترات .

ولفت المغربى في تصريحات صحفية؛ إلى أن أولى تلك التأثيرات تمثلت فى القفزة الكبيرة لأسعار الذهب و المشغولات الذهبية والسبائك فى الأسواق العالمية بنسبة حوالى 2% وأدت إلى ارتفاع الذهب فى السوق المصرى بزيادة حوالى 30 جنيها مع ارتفاع الطلب من جانب الأفراد للشراء.

حجم التبادل التجارى توقعات بإرتفاع أسعار النقل

أضاف ؛ أن اندلاع الحرب أدى أيضا إلى ارتفاع سعر برميل البترول عالميا ليتجاوز الـ 100 دولار مما سيؤدى إلى زيادة تكاليف النقل للسلع والبضائع وبالتالى التوقعات بزيادة أسعار السلع محليا مما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقال رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية أن هناك تأثيرات واضحة على حركة التجارة استيرادا وتصديرا بين مصر وروسيا وأوكرانيا ؛ حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر في مجال القطاع الغذائي والحاصلات الزراعية إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الأخرى حيث تبلغ حجم التجارة بين مصر وروسيا حوالى 3.3 مليار دولار .

وتصدر مصر إلى روسيا الفاكهة البرتقال .اليوسفى . المانجو .البطاطا؛ مقابل استيراد عربات السكك الحديدية. خامات الحديد ، خشب الأبلكاج .،منتجات مسطحة ، أقطاب سالبة من النحاس النقي.

حجم التبادل التجارى بين مصر وأكرانيا

كما يسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا حوالى 2 مليار دولار وتتمثل أبرز الصادرات المصرية إلى أوكرانيا فى الخضروات والفاكهة، وخاصة البرتقال، والبطاطس والبصل، والأدوية، والملابس الجاهزة، وشرائح بوليمرات الإيثلين، والزجاج مسطح والصابون، ، مقابل، استيراد مصر من السوق الأوكرانى كل من الحديد والصلب والفولاذ ومنتجاتهم والذرة والقمح، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا، والتبغ، وعربات نقل الديزل، واليوريا.

واختتم المغربى تصريحاته بأن فقد تلك الاسواق سيؤثر سلبا على المصدر المصرى وعلى الحركة الإنتاجية فى مصر الموجهة للتصدير مما يتطلب أن تتضمنها وثيقة التأمين المقترحة.