تغطية اكتتاب زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بنسبة 95.9%

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر نجاح تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 95.9% في المرحلة الأولى المنتهية بتاريخ 21 يوليو الجاري.

وأظهرت نتيجة اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي بلوغ عدد الأسم المكتتب فيها حوالي 191.8 مليون سهم تعادل 95.9% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بينما تبقى 8.1 مليون سهم تعادل 4.1% تقريبا دون تغطية .

وقال المصرف إنه سيفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة فى المرحلة الأولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يعلن موعد هذه المرحلة فى وقت لاحق.

أبو ظبي الإسلامي فتح باب الاكتتاب لمدة شهر أمام قدامى المساهمين

البورصة المصرية

وحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي مطلع يونيو الماضى على موافقة اهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ اكتتاب مضاعفة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر قدامى المساهمين .

وقررت إدارة البورصة بعدها فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر بدءا من 21 يونيو الماضى، وحتى 21 يوليو الجارى، مع أحقّية المصرف فى غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

مصرف أبو ظبي يبيع ثلاث شركات تابعة بقيمة 200 مليون جنيه

ووافق مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، فى شهر أبريل الماضى، على بيع شركته التابعة الوطنية للزجاج والبلور إلى مجموعة الجارحى للحديد والصلب بقيمة إجمالية قدرها 33.7 مليون جنيه، مع ضمان فارق سعر لصغار المساهمين بنحو 15 قرشًا للسهم.

وتعهّد مصرف أبو ظبي الإسلامي لصغار المساهمين، خلال الثلاثة أشهر التالية، لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية (حتى يوليو الجارى)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 21 أبريل الماضى.

كانت الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي تقدمت بعرض رسمي، مطلع مارس الماضي، بسعر 1.35 جنيه للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل، بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور، إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، الذى أعلن، منذ ثلاث سنوات، رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة، فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

ب باع المصرف، خلال عام 2021، شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

ونفّذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس 2021 عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة، فى 17 أغسطس الماضى، عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وتبلغ مساهمة المصرف فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74% ، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40%.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات أبو ظبي القابضة، وأبو ظبي كابيتال، وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42% وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89% كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.