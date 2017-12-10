تغطية اكتتاب زيادة رأسمال مستشفى كليوباترا 99.8%

مصطفى طلعتأعلنت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الأحد، عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 99.81% من خلال الاكتتاب في 1.4 مليار سهم.وقالت "كليوباترا"، في إفصاح مرسل للبورصة، إنها تقدمت بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية لفتح باب الاكتتاب في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها

مصطفى طلعت

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الأحد، عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 99.81% من خلال الاكتتاب في 1.4 مليار سهم.

وقالت “كليوباترا”، في إفصاح مرسل للبورصة، إنها تقدمت بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية لفتح باب الاكتتاب في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها.

يشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد وافقت على قيد حقوق اكتتاب لشركة مستشفى كليوباترا لـ 1.4 مليار حق منفصلاً عن السهم الأصلي.

ويبلغ رأسمال “كليوباترا” قبل الزيادة 100 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للواحد.

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، زيادة رأس المال المصدر من 100 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، عن طريق دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب.