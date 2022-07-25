تغطية اكتتاب زيادة رأسمال «دايس للملابس الجاهزة» بنسبة 94.8%

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، اليوم الاثنين، تغطية اكتتاب زيادة رأسمال المصدر إلى 371 مليون جنيه بنسبة 94.8% فى المرحلة الأولى المغلقة بتاريخ 20 يوليو الحالي.

وأظهرت نتيجة اكتتاب “دايس للملابس” بلوغ عدد الأسهم المكتتب فيها حوالي 1.2 مليار سهم تعادل 94.8% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 1.32 مليار سهم.

كما أظهرت النتيجة المرسلة للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، تبقِّي 5.2% من الأسهم دون تغطية، وقالت الشركة إنها لن تفتح مرحلة ثانية للاكتتاب، وستكتفى بما جرى الاكتتاب فيه من أسهم.

وحصلت الشركة، فى 9 ديسمبر الماضي، على موافقة هيئة الرقابة المالية لنشر تقرير زيادة رأسمالها المصدر من 106 ملايين إلى 371 مليون جنيه، بزيادة ضخمة قدرها 265 مليون جنيه تُموَّل عبر اكتتاب المساهمين القدامى.

ووافق مساهمو الشركة، فى 13 فبراير الماضي، على دراسة جدوى زيادة رأس المال المصدر، والشروع في إجراءات اكتتاب زيادة رأس المال، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

واعتمد مجلس إدارة الشركة، في 16 نوفمبر الماضي، دراسة الجدوى المُعَدة حول أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 300 إلى 500 مليون جنيه.

دايس للملابس سجلت أرباحًا بقيمة 10 ملايين جنيه في الربع الأول

دايس للملابس

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 10 ملايين جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضي، مقارنة بصافى ربح قدره 4 ملايين جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 383 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليه، مقارنة بمبيعات قدرها 297 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقًا للنتائج المجمعة المرسلة للبورصة سابقًا.

وتحوَّل أداء الشركة إلى الربحية بقيمة 34 مليون جنيه، خلال العام الماضي 2021، مقارنة بخسائر بلغت 54.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 1.59 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 1.23 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2020.

دايس تخطط لافتتاح 52 فرعًا جديدًا على مستوى الجمهورية منذ عام 2021

ناجي توما دايس للملابس الجاهزة

وأعلنت دايس للملابس، في يناير قبل الماضي، خطة توسعية تستهدف افتتاح 52 فرعًا جديدًا على مستوى المحافظات.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك (25 يناير 2021)، إن هذه الخطة تستهدف افتتاح فرع، كل أسبوع، يعمل بنظام الفرنشايز فى محافظات مختلفة.

ويترجم نظام franchise فى العربية بنظام الامتياز؛ وهو اتفاق بين طرفين، يُمنح فيه صاحب الامتياز حق استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجاري لطرف آخر، مقابل اتفاق مالي بين الطرفين.

ويمكِّن هذا النظام متلقّي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقًا لمواصفات معينة، وعادةً ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إضافة نسبة من إيرادات المبيعات.

تأسست دايس عام 1997، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 2008، وتعمل الشركة فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمّرة وقطاع الملابس، وتركز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة بمحافظة القاهرة، ولديها مصنع بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الأخوين ماجد سمير توما توماس، وناجي سمير توما توماس، إضافة إلى مساهمات أخرى لأفراد ومؤسسات.