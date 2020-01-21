تغطية اكتتاب بلتون القابضة بنسبة 90.8% وفتح مرحلة ثانية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة اليوم الثلاثاء تغطية المرحلة الأولى لاكتتاب زيادة رأس المال المصدر بنسبة 90.8% على عدد 254.4 مليون سهم تقريبا.

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها ستقوم بإعادة فتح باب الاكتتاب فى مرحلة ثانية لتغطية الأسهم المتبقية فور انتهاء الاجراءات المطلوبة مع هيئة الرقابة المالية.

وبلغ عدد الأسهم المكتتب فيها فى المرحلة الأولى 254.4 مليون سهم بقيمة 509 مليون جنيه تقريبا إضافة إلى مصاريف اصدار بقيمة 5 مليون جنيه.

فيما بلغت نسبة الأسهم غير المغطاة 25.7 مليون سهم تمثل 9.2% من إجمالى الأسهم المطروحة للاكتتاب .

مستثمر سعودي يشتري 4.7 مليون سهم في اكتتاب بلتون القابضة

وأفصحت بلتون القابضة فى وقت سابق عن قيام المستثمر السعودى رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل بشراء عدد 4.7 مليون سهم فى اكتتاب زيادة رأس المال المصدر.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة 19 يناير الجارى إن نسبة مساهمة المساهم المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5.2% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3.5% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.01 جنيه بقيمة إجمالية 66 ألف جنيه تقريبا، وتم تنفيذها بواسطة شركتى هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترى نفس المستثمر السعودى”رائد المشعل” فى سبتمبر الماضى 2.1 مليون سهم فى شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بقيمة اجمالية قدرها 15.8 مليون جنيه تقريبا.

بلتون القابضة ترفع رأسمالها إلى 898 مليون جنيه عبر اكتتاب

وشرعت بلتون المالية القابضة خلال الأشهر الماضية فى إجراءات زيادة رأسمالها من 338 مليون جنيه إلى 898.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 560.3 مليون جنيه عبر اكتتاب لصالح قدامى المساهمين.

وقدرت شركة فاكت للاستشارات المالية، فى ديسمبر الماضى، سابق القيمة العادلة لسهم شركة بلتون بسعر 2.52 جنيه للسهم، وذلك فى إطار التمهيد لزيادة رأسمال المشار إليها.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق على سير بلتون القابضة فى إجراءات زيادة رأسمال المصدر عبر الاكتتاب.

ومن المقرر توزيع الاكتتاب على 280 مليون سهم، يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم سداد قيمة الزيادة فى رأس المال المصدر إما نقدًا أو عن طريق الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته.

تضاعف خسائر بلتون إلى 48 مليون فى النصف الأول

بلتون

وتضاعفت خسائر شركة بلتون المالية القابضة 53 مرة، خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2019 رغم ارتفاع الإيرادات.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 48.4 مليون جنيه، خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى خسائر قدرها 887 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف المشار إليه لتسجل 261.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 361.6 مليون جنيه خلال النصف المقارنة من 2018.

وسجلت بلتون صافى خسارة قدرها 82.4 مليون جنيه خلال عام 2018، مقارنة بصافى ربح قدره 3.2 مليون جنيه خلال 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 708 ملايين جنيه، مقابل 696.7 مليون جنيه خلال 2017.

بلتون القابضة توافق على بيع حصتها في جرايسون الأمريكية

وفوضت شركة بلتون فى 13 يناير الجارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض على بيع حصتها فى شركة Auerbach Grayson الأمريكية.

كما وافق المجلس بشكل نهائى على المساهمة فى تأسيس شركة بلتون للتأجير التمويلى، بلتون للتمويل العقارى بنسبة 98% لكل منهما.

واستحوذت بلتون المالية القابضة فى أكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.

وقالت بلتون المالية القابضة آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson، يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

ووافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة، فى 8 يوليو الماضى، على منح شركة بلتون المالية القابضة قرضًا حسنًا بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى عملية اكتتاب زيادة رأسمال شركة Auerbach Grayson الأمريكية.

تأستت Auerbach Grayson في عام 1993 بمدينة نيويورك على يد كل من Jonathan Auerbach وDavid Grayson، ما يظهر فى اسم الشركة المؤلف من الجمع بين أسماء المؤسسين.

وتقدم الشركة استراتيجيات التحوط وتعمل على تنفيذها، وهى عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ومنظمة حماية المستثمر في الأوراق المالية (SIPC) فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم الشركة خدمات الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الواعدة، والناشئة والمتقدمة، وخدماتها للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة وغيرها، ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.

تأسست بلتون عام 2006، وأدرجت فى البورصة منذ أبريل 2008، وتعمل الشركة في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الاستثمار المصرفي والسمسرة، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكيتها الراهن بين أوراسكوم للاستثمار القابضة (70%)، وآكت فاينانشال (4.89%)، إضافة إلى مساهمين أفراد آخرين.