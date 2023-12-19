تغريم «ماجد الفطيم» مالكة كارفور 7.2 مليون دولار في كينيا

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الكينية اليوم الثلاثاء أنها غرمت شركة ماجد الفطيم، ومقرها الإمارات، صاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور المحلية 1.1 مليار شلن كيني (7.15 مليون دولار) لإساءة استخدام قدراتها في تحديد الشروط للموردين، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الهيئة في بيان “سلسلة المتاجر الكبرى مطالبة بتعديل جميع عقود الموردين وشروط الإلغاء التي تسهل إساءة استخدام قوة المشتري”.

وأضافت الهيئة أن العقوبة هي أكبر عقوبة تفرضها على الإطلاق.

وتقول هيئة مكافحة الاحتكار إن شركة ماجد الفطيم، التي افتتحت أول متجر لها في كينيا في عام 2016 وتوسعت لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة في البلد الأفريقي، استغلت موقفها التفاوضي القوي مع مورد محلي لزيوت الطعام وشركة لإنتاج العسل.

ولم يتسن الاتصال بالشركة الإماراتية للحصول على تعليق.