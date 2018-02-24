تغريم دومة 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بإهانة القضاء

نجوى عبد العزيز: قضت محكمة جنح المعادى، برئاسة القاضى ضياء القاضى، بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه فى إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المست

نجوى عبد العزيز:

قضت محكمة جنح المعادى، برئاسة القاضى ضياء القاضى، بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه فى إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد عاقبته فى 9 ديسمبر 2014 دومة، بالحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، لإهانته رئيس المحكمة.

كانت محكمة النقض قبلت فى 25 مايو الماضى، الطعن المقدم من أحمد دومة، على حبسه 3 سنوات، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.