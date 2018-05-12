تغريم الوكالة الإعلانية لقناة توك توك سيما 200 ألف جنيه

يعقوب: الحكم يسهم فى تعزيز جهود محاربة كافة صور التضليل والخداع للمستهلكين

أحمد اللاهونى

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى الدعوى رقم 1577 لسنة 2016 جنح اقتصادية بتغريم نيثن قايد فرج على محفوظ وحمدى عبد العاطى سليمان الممثلين القانونيين للوكالة الاعلانية لقناه توك توك سيما الفضائية مبلغ مائتى الف جنيه لقيامها بالاعلان عن منتج يسمى “مورا أناناس” مجهول المصدر وغير مرخص بتداوله للمستهلكين مما يعرض حياه وصحه المواطنين للخطر.

وأضاف يعقوب فى بيان له أن إدارة الاعلانات المضللة كانت قد رصدت من خلال مرصدها الاعلامى اعلان قناة بانوراما دراما2 تحت ارقام 01010333532-01121770008 عن منتج يسمى “fixed herbal tea” تدعى فيه الشركة المعلنة أنه للتخسيس ،وقد قام الجهاز بمخاطبة الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتى قد أفادت ان المنتج المذكور غير مسجل بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولة ،لذلك تم احالة القناه للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح يعقوب أن ادارة الاعلانات المضللة كانت قد رصدت من خلال مرصدها الاعلامى اعلان قناه توك توك سيما من خلال وكالة اعلانية تدعى “ميديا ستار ” للإعلان عن منتج يسمى “مورا أناناس ” حيث تدعى فيه الشركة المعلنة أنه المنتج يقوم بالتخسيس،وقد قام الجهاز بمخاطبة الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتى قد أفادت ان المنتج المذكور غير مسجل بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولة ،لذلك تم احالة الوكالة الاعلانية للمنتج للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار “رئيس الجهاز”، إلى أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، فقد تمكن “الجهاز” من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، تمهيدًا لإحالة هذه الشركات والقنوات الفضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشف عن مخالفة هذه القناه لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط ،أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بصحتهم وحقوقهم،وطالب “يعقوب” المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.