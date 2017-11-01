تغريم النصر للأعمال المدنية 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

رجب عزالدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية -اليوم الأربعاء- توقيع إلتزام مالي على شركة "النصر للأعمال المدنية" قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.ومنحت اللجنة، الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية -اليوم الأربعاء- توقيع إلتزام مالي على شركة “النصر للأعمال المدنية” قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت اللجنة، الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.

ووافقت اللجنة فى 18 أكتوبر الماضى، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة النصر للأعمال المدنية من 33.2 مليون جنيه إلى 36.6 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 3.3 مليون جنيه، موزعة على 665,500 سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، بواقع 0.1 مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام، حسب القوائم المالية المنتهية عن 31 ديسمبر 2016.

وينتهى الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول، اليوم الأربعاء، بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم أصلى.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول -الخميس الموافق 2 نوفمبر.