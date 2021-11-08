تغريم الزمالك 70 ألف جنيه والأهلي 50 ألفًا على خلفية أحداث القمة 123

ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

كشفت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن قرارات إدارة المسابقات بشأن لقاء القمة 123 الذي جمع الزمالك بالنادي الأهلي، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الأهلي حسم القمة 123 لصالحه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الثالثة، قبل التوقف الدولي.

وقررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب خلال الاحتفال بالأهداف.

وكذلك تم توقيع نفس الغرامة والتي تقدر بـ50 ألف جنيه على الزمالك بسبب النزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب خلال الاحتفال بالأهداف.

كما تم توقيع غرامة 20 ألف جنيه على باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة.