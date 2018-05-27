تغريدة ترامب تلحق أكبر خسارة أسبوعية بالنفط منذ فبراير

خالد بدر الدينهبطت أسعار البترول بأكثر من %2.7 ما يعادل 2.35 دولار خلال الأسبوع الماضى، لتسجل 76.44 دولار لبرميل مزيج برنت القياسى العالمى فى أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل الماضى، متأثرة بتغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى قال فيها إن ارتفاع أسعار البترول إلى 80.50 دولار للبرميل مبالغ

خالد بدر الدين

هبطت أسعار البترول بأكثر من %2.7 ما يعادل 2.35 دولار خلال الأسبوع الماضى، لتسجل 76.44 دولار لبرميل مزيج برنت القياسى العالمى فى أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل الماضى، متأثرة بتغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى قال فيها إن ارتفاع أسعار البترول إلى 80.50 دولار للبرميل مبالغ فيه.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 2.93 دولار بنسبة %5 خلال الأسبوع الماضى ليسجل 67.88 دولار للبرميل، وهو أكبر هبوط منذ فبراير الماضى.

وقالت وكالة رويترز إن أسعار البترول عادت إلى الانخفاض فى نهاية الأسبوع، بعدما أعلنت السعودية وروسيا عزمهما تخفيف تخفيضات الإنتاج التى ساهمت فى دفع أسعار الخام للصعود إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 بناء على ضغط من “ترامب” الذى أكد عدم رضاءه على ارتفاع أسعار البترول إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل، بسبب احتمال إعادة فرض عقوبات على إيران، إثر انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووى.

وكان وزيرا الطاقة الروسى والسعودى، قد اجتمعا فى سان بطرسبرج، لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمى المطبق منذ 17 شهرا قبل اجتماع مهم لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» فى فيينا يوم 23 يونيو المقبل، وناقشا مع نظيرهما الإماراتى زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا فى محاولة لخفض الأسعار.

وأعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، أن وزراء نفط «أوبك» والدول غير الأعضاء المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج، سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم فى فيينا، برغم ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى إلى أكثر من 10.3 مليون برميل يوميا فى فبراير الماضى، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه.

وأكدت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، أن إجمالى عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار 15 حفاراً ليصل إلى 859 فى الأسبوع المنتهى فى 25 مايو، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وتراجعت مؤشرات معظم البورصات العالمية، ومنها «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعى فى بورصة وول ستريت مع نهاية الأسبوع، بقيادة أسهم قطاع الطاقة مع هبوط مؤشر قطاع النفط والغاز بأكثر من %1.9 بسبب انخفاض أسعار البترول الذى ضغط على أسهم قطاع المواد الأولية لتهبط أسعارأسهم العديد من الشركات العالمية، ومنها «شلامبيرجر» الأمريكية لخدمات البترول بحوالى 6 % و«إنبكس» اليابانية المتخصصة فى التعدين %2.8 والاستكشافات البترولية اليابانية %4.8.

وأعلن محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك» إن المنظمة بدأت مباحثات بشأن تخفيف قيود إنتاج النفط بعد تغريدة «ترامب» قال فيها إن «أوبك» ترفع أسعار النفط على نحو مصطنع، وأنه ليس غريبا أن تضغط الولايات المتحدة على «أوبك» وذكر بأن بعض وزراء الطاقة الأمريكيين فىالسابق تواصلوا مع «أوبك» فى الماضى، وطلبوا المساعدة فى خفض الأسعار.

وتابع خلال لقائه وزيرى الطاقة السعودى والروسى فى سان بطرسبرج خلال المنتدى الاقتصادى الرئيسى فى روسيا: أننا نفخر بأننا أصدقاء للولايات المتحدة وأن شكوى «ترامب» من ارتفاع الأسعار أطلقت فكرة زيادة الإنتاج.

واتفقت «أوبك» وحلفاء لها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا خلال 2018 لتقليص المخزونات العالمية، ولكن فائض المخزونات حاليا يقارب المستوى الذى تستهدفه المنظمة.