تغريدة الفنان محمد عادل إمام تثير تكهنات حول زواجه

المال- خاص بقلب وخاتم زواج ويد مرفوعة بالدعاء، وأية قرآنية عن الزواج، أثار الفنان محمد عادل إمام تكهنات واسعة حول إتمام زواجه من عدمه. وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": الأية "سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

المال- خاص

بقلب وخاتم زواج ويد مرفوعة بالدعاء، وأية قرآنية عن الزواج، أثار الفنان محمد عادل إمام تكهنات واسعة حول إتمام زواجه من عدمه.

وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: الأية “سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ”.

وأرفق مع الأية صورا لقلب وخاتم زواج ويد مرفوعة بالدعاء

ودارت أغلب التعليقات على التغريدة طيلة الساعات الماضية حول بدء الفنان في إتمام زواجه.

ولم يعلن إمام أي تفاصيل جديدة رغم التساؤلات والمباركات الكثيرة بشأن مراد تغريدته.