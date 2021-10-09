«تغريبة بنت الزناتي» ومحمد جبر بالصدارة.. تعرف على الفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح (صور)

حصدت مسرحية “تغربية بنت الزناتي”، أفضل عرض مسرحي في ختام المهرجان القومي للمسرح مساء السبت.

وسلم الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نيابة عن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شهادات وجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة “دورة الكاتب المسرحي المصري”.

وشاركه في تسليم الجوائز الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان.

33 عرضا شارك في المهرجان القومي للمسرح

تنافس بهذه الدورة 33 عرضا مسرحيا من جهات إنتاج مختلفة منها البيت الفني للمسرح، المسرح المستقل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد العالى للفنون المسرحية، المسرح الجامعي، وباقي الجهات التي تنتج المسرح فى مصر.

وقدمت العروض على مدار 12 يوما على مسارح ميامي والسلام والطليعة والعرائس ومتروبول والغد والعائم والجمهورية والهناجر ومركز الجيزة الثقافى والمعهد العالى للفنون المسرحية.

وتحدث رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل مرحبا بعشاق فن المسرح أبو الفنون، قائلا: “هذا العرس المسرحى أكثر ما يميزه في هذا المهرجان هو إقبال جماهيرى منقطعة النظير على العروض”. الفنان القدير يوسف إسماعيل

وأضاف: “هذا العام به تطوير كبير عن الدورة الماضية، بالإضافة إلى الإقبال الجماهيرى، فالجمهور هو روح المسرح”.

وتابع: “لم أخطط لهذا المهرجان بمفردى ولكن اللجنة العليا كان لها دور مهم جدا فى كل ما تم تخطيطه”.

وأكد أنه “هناك روحا من التعاون المثمر”.

ووجه الشكر إلى “كل اللجان التنفيذية وكل خلية النحل بالبيت الفنى للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وبخاصة مركز الجيزة الثقافى”.

كما شكر الفنان يوسف إسماعيل الملف النقدى برئاسة الناقد الكبير جرجس شكرى، مؤكدا أنه مهم جدا فى العملية المسرحية تبادل الخبرات.

تكريم أعضاء لجنة التحكيم

وتم تكريم أعضاء لجان التحكيم، ومقدمى الورش النوعية بالمهرجان هذا العام وهم : المخرج الكبير عصام السيد (ورشة الإخراج)، الكاتب الكبير بهيج اسماعيل (ورشة التأليف المسرحى)، الفنان أحمد مختار (ورشة التمثيل)، ورشة المكياج الفنان إسلام عباس.

وضمت لجنة تحكيم العروض المسرحية: الدكتور الفنان أحمد حلاوة رئيسًا للجنة والموسيقار على سعد والفنان مفيد عاشور والفنان والمخرج وليد عونى والكاتب السيد محمد على ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر.

وضمت أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدى التطبيقى: د. محمد شيحة، رئيسا للجنة، د. أحمد مجاهد، د.سامية حبيب، خالد الطويلة، مقررا للجنة.

جوائز المهرجان القومي للمسرح

وتناوب أعضاء لجنة التحكيم إعلان الجوائز وجاءت كالآتي :

قررت لجنة التحكيم منح شهادات تميز لبعض الاجتهادات المتميزة لكل من:

فريق عمل العرض المسرحي “مهاجر بريسبان”.

فريق عمل العرض المسرحي “الجانب الآخر”.

فريق عمل العرض المسرحي “سالب صفر”.

جائزة أفضل عرض مسرحى أول (تغريبة بنت الزناتي) وهى عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل عرض مسرحى ثانى (دوجز ) وهى عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.









جائزة أفضل مؤلف مسرحى بكري عبد الحميد عن عرض تغريبة بنت الزناتي وقدرها 45 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل مؤلف صاعد صفاء البيلي عن عرض جنة هنا وقدرها 22 ألفا و500 جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

جائزة أفضل مخرج مسرحى محمد جبر عن عرض أنا مش مسؤل وقدرها 45 ألف جنيه ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل مخرج صاعد منار زين العابدين عن عرض تغريبة بنت الزناتي وقدرها 22 ألفا و500 جنيه ودرع المهرجان وشهادة تقدير

جائزة أفضل ممثل صاعد عاصم رمضان عن عرض أنا مش مسئول وقدرها 22 ألف جنيه ، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل دور أول نساء هالة سرور عن عرض (جنة هنا) وقدرها 45 ألف جنيه ، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

جائزة أفضل دور ثان نساء يارا المليجي عن عرض سالب واحد وقدرها 30 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل ممثلة صاعدة فاطمة عادل عن عرض تغريبة بنت الزناتي ، وقدرها 22 ألفا و500 جنيه ودرع المهرجان وشهادة تقدير

جائزة أفضل تصميم ديكور وليد جابر عن عرض قاع وقدرها 15 ألف جنيه، ودر ع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل تصميم أزياء نعيمة عجمي عن عرض احدب نوتردام وقدرها 15 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.













جائزة أفضل تصميم إضاءة ابراهيم الفرن عن عرض قاع وقدرها 15 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل موسيقى مسرحية محمد حسني عن عرض دوجز وقدرها 30 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل دراماتورج

جائزة أفضل تصميم استعراضات ضياء شفيق عن عرض دوجز وقدرها 30 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة أفضل دراماتورج محمد السوري عن عرض أحداث لا تمت للواقع بصلة وقدرها 22 ألفا و500 جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

أفضل دعاية حصل علبها أحمد مجدي عن عرض دوجز وقدرها 7 آلاف و500 جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

جائزة الأشعار محمود جمال الحديني عن عرض دوجز وقدرها 15 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

جائزة المقال النقدى التطبيقى حصلت عليها أمل ممدوح عن مقال “كارمن من أقصى اليسار الى اليمين” وقدرها 7 آلاف و500 جنيه ، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

شهادة تميز لأحمد الشريف عن مقال “عرض صبايا مخدة الكحل”.

جائزة البحث النظرى د. أسماء بسام تكنولوجيا الروح وتجليتها فى المسرح النظرى، وقدرها 15 ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

شهادة تميز لأحمد مجدى فرج، عن بحث “هاملت بالمقلوب”.