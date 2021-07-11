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تعيين 3 عضوات من النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية

أشاد المستشارعصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة
المال - خاص 2:34 م, الأحد, 11 يوليو 21 2:34 م, الأحد, 11 يوليو 21

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أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي قرارا بتعيين 3 من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية.

وهن المستشارة زينب حلمي السيد خضر مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.

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  وأشاد المستشارعصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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