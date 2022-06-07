تعيين 163 من شباب مطروح في القطاع السياحي خلال شهري أبريل ومايو

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح نجحت فى تعيين 163 من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح راغبي العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وذلك خلال شهري أبريل ومايو 2022 .

ويأتي ذلك استمرارا لجهود المحافظة لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

وأوضح عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة أن التعيين فعليا مؤقت ودائم مثبت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .