تعيين يوسف اللازيم مديرًا إقليميًا لـ«الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي» بالقاهرة

تولى يوسف اللازيم جاما منصب المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لاعادة التأمين التكافلي بالقاهرة منذ يوم 22 مايو الماضي.

وكان اللازيم قد ترقى كمساعد مدير العمليات الفنية بالشركة الأفريقية لإعادة التأمين أول يناير الماضي وكمدير إقليمى بالنيابة لشمال شرق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط – مكتب القاهرة – نهاية مايو الماضي.

تعرف على السيرة الذاتية ليوسف اللازيم

وبدأ يوسف اللازيم مسيرته المهنية عام 1991 كمكتتب في الشركة الوطنية لإعادة التأمين بالسودان واستمر لمدة سبع سنوات في الإدارة غير البحرية.

وانضم اللازيم في عام 1998 ، انضم إلى شركة النيل الكبرى للبترول ” GNOC” كرئيس لوحدة المخاطر والتأمين، حيث تعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر.

وعمل بشركة سافانا للتأمين كمدير عام مسؤول عن جميع العمليات التنفيذية في عام 2005 يوسف اللازيم

والتحق يوسف اللازيم بشركة الأفريقية لاعادة التأمين Africa Re كمتعهد أول في يوليو 2009 في شمال شرق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط (مكتب القاهرة)، حيث تم تكليفه في البداية بمسؤولية إدارة السوق المحلية (مصر والسودان).

وبعد تأسيس شركة Africa Retakaful تم تكليفه لاحقًا بمسؤولية إدارة اكتتاب أعمال إعادة التكافل.

تمت ترقية السيد جاما كمساعد مدير العمليات الفنية اعتبارًا من 1 يناير 2020، وكمدير إقليمي بالنيابة لشمال شرق أفريقيا ، ومنطقة الشرق الأوسط (مكتب القاهرة) منذ 22 مايو 2020.

وحصل اللازيم على درجة البكالوريوس في الاقتصاد -بمرتبة الشرف- من جامعة الخرطوم ، ودبلوم ماجستير في إدارة الأعمال ، من كلية إدارة الأعمال – جامعة الخرطوم، ودبلوم مشارك من معهد التأمين المعتمد ، لندن (ACII) ، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية في القاهرة .

وشارك جاما بنشاط في العديد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات، ولديه العديد من الأوراق المنشورة لدورات متخصصة فى التأمين.

ومن المعروف أن شركة الافريقية لاعادة التامين التكافلى بدأت عملياتها في يناير 2011 وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الأفريقية العاملة من القاهرة مصر.

الإفريقية لاعادة التكافلى تعمل بنموذجى الوكالة والمضاربة

تأسست الافريقية لاعادة التامين التكافلي إستجابة للاحتياجات المتزايدة لصناعة التكافل في أفريقيا والشرق الأوسط.

تتضمن Africa Retakaful جميع منتجات إعادة التأمين التكافلى المطلوبة من قبل شركات التأمين التكافلي المباشر والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وتتبنى شركة Africa Retakaful نموذجي الوكالة والمضاربة الاول يتم عبر إعادة التكافل أساس الوكالة مع مصاريف إدارية ونموذج المضاربة للاستثمار بتقاسم الأرباح والخسائر بشكل أساسي مع المشاركين.