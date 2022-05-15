تعيين وليد جمال الدين نائبا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 189 لسنة 2022 بتعيين وليد جمال الدين نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج لمدة عام، من تاريخ صدور القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 19.

من جهته، أعرب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن اعتزازه بكامل الدعم الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من القيادة السياسية، والذي يسهم بدوره في تعظيم دور ومجهودات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب الاستثمارات المتنوعة؛ لدعم الاقتصاد المصري.

يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس على مدار العامين الماضيين ،لما يتمتع به من خبرات في مجال إدارة الاستثمار، وقد تم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية إيمانا منه بضخ دماء جديدة وتمكين الكوادر الشبابية بالهيئة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية بتمكين الشباب.