تعيين هشام فؤاد رئيسًا لـ غاز مصر

رجب عزالدينأعلنت شركة "غاز مصر"، عن تعيين المهندس هشام فؤاد إبراهيم رضوان، بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بشأن ما إذا كان تم تعيين رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديد للشركة، بعد إحالة المهندس محمد أحمد محمود إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنت

رجب عزالدين

أعلنت شركة “غاز مصر”، عن تعيين المهندس هشام فؤاد إبراهيم رضوان، بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بشأن ما إذا كان تم تعيين رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديد للشركة، بعد إحالة المهندس محمد أحمد محمود إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى التقاعد.

وتمت إحالة المهندس محمد إبراهيم للتعاقد، الخميس الماضى، لبلوغه السن القانونى للإحالة إلى المعاش.

فى سياق متصل، أعلنت الشركة عن إيقاف التعامل مع شركة مباشر للاستشارات المالية بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت الشركة، فى بيان، اليوم الثلاثاء: “تم إيقاف التعامل مع شركة مباشر للاستشارات المالية والمسند إليها أعمال دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وجاري إسناد أعمال دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة لمستشار مالي مستقل آخر”.

وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في 8 أغسطس 2017، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.

وصعد سهم غاز مصر خلال شهر أغسطس لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية،وألغت ادارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من ثمانى جلسات متتالية.