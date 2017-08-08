تعيين هشام توفيق رئيسًا لمجلس إدارة فانتج

منى عبدالباري أقرت الجمعية العمومية لشركة "فانتج" للوساطة في الأوراق المالية، خلال اجتماع جمعيتها العمومية -أمس الأول- تعيين هشام توفيق خبير أسواق المال والمساهم في الشركة بحصة 45% رئيساً لمجلس إدارتها. وقال يوسف رمسيس عطية، عضو مجلس إدارة "فانتج"، والمساهم بنسبة 35% في الشركة في تصريحات لـ "المال

منى عبدالباري

أقرت الجمعية العمومية لشركة “فانتج” للوساطة في الأوراق المالية، خلال اجتماع جمعيتها العمومية -أمس الأول- تعيين هشام توفيق خبير أسواق المال والمساهم في الشركة بحصة 45% رئيساً لمجلس إدارتها.

وقال يوسف رمسيس عطية، عضو مجلس إدارة “فانتج”، والمساهم بنسبة 35% في الشركة في تصريحات لـ “المال”، إن الشركة يبلغ رأس مالها حالياً 30 مليون جنيه، وليس هناك خطة لزيادته، وأنها ستركز على تقديم الخدمات المالية للمستثمرين المحليين الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن الشركة ستمارس كافة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية بما فيها الشراء الهامشي، والتداولات عبر الإنترنت، كما أنها تخطط الفترة المقبلة لتأسيس مركز أبحاث خاص بها يجمع بين الشقين الفني والمالي لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار السليم.

ويضم هيكل ملكية “فانتج” بخلاف توفيق وعطية محمد كشك، الذى عمل فى شركات “اتش سى” و”الوسيط المباشر” بمساهمة 10%، وعلى علوبة، رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ بنسبة 10%.

واستحوذ تحالف مكون من عطية وكشك وعلوبة في الربع الأول من العام الحالي على 100% من شركة الوطنى كابيتال للسمسرة، مع توزيع المساهمة بواقع %80 لعطية، و%20 مناصفة بين كشك، وعلوبة، قبل إنضمام توفيق إليهم، وتغيير اسم الشركة لـ “فانتج”.

وأوضح عطية إن التحالف استحوذ على “الوطنى” عبر التمويلات الذاتية، وتولت شركتى الوطنى كابيتال، والرواد لتداول الأوراق المالية مهام نقل الملكية.

واحتلت “فانتج” الوطنى كابيتال سابقاً المركز 56 فى ترتيب شركات السمسرة، بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بحصة سوقية 0.3% مسجلة قيم تداول بلغت 1.058 مليار جنيه.