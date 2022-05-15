تعيين هبة جامع مديرا عاما لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن اختيار هبة جامع لتتولى أعمال منصب المدير العام، تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مجلس الإدارة الطموحة لضم نخبة من الكوادر البشرية المتميزة والقادرة على تعظيم مصالح الأعضاء من الشركات المتخصصة والمساهمة البناءة في تحقيق رؤية مصر نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال تنفيذ محاور استراتيجيتها القائمة على التأهيل والتطوير وتقديم الاستشارات ودعم الفرص التصديرية والعمل كهمزة وصل مابين قدرات الشركات المحلية ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

حصلت جامع على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة إسلسكا الفرنسية، بعد أن تخرجت من كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وهي تمتلك 20 عاما من الخبرة في مجال السياسات وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتحول الرقمي واستخدام الرقمنة في دعم وتطوير المشروعات وتسويقها محليا وعالميا.

تجدر الإشارة إلى إنها كانت قد شغلت منصب مدير المشروعات بمكتب وزير التجارة والصناعة وعملت مع العديد من شركاء التنمية والجهات المانحة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية.

كما أشرفت على عدد من المشروعات التنموية التي تعمل على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما عملت كمدير للعلاقات الدولية والحكومية بإحدى شركات صندوق تحيا مصر لدعم المشروعات والصناعات المصرية من خلال التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني.

يذكر أن هبة جامع شاركت في إعداد استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020-2016 والاستراتيجيات القطاعية التابعة، واستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال واستراتيجية الابتكار الصناعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.