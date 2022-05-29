تعيين هاني النادي ممثلا لمجموعة شركات «إيه بي موللر - ميرسك» الدنماركية بمصر

أعلنت مجموعة إيه بي موللر- ميرسك الدنماركية، عن تعيين هاني النادي في منصب الممثل العام لشركات المجموعة العاملة بمصر، نظراً لدوره الفعال في توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، والمساهمة في تنمية استثمارات الشركة والتوسع في حجم أعمال المجموعة، علاوة على خبرته الواسعة في كل من التخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة وإدارة الشؤون الحكومية وإدارة الأزمات.

وأعرب هاني النادي عن سعادته لتوليه المنصب كممثل لها لدى مصر، آملاً في تحقيق المزيد من النجاحات التى تحققها المجموعة من خلال شركاتها العاملة بمصر منذ عقود و التي تأتي نتاج شراكة استراتيجية و دعم من الحكومه المصريه.

وأكد النادى أن من أهم الأولويات العمل على تحقيق رؤية المجموعة من أجل نمو حجم أعمالها بالتوافق مع استراتيجيات ورؤية الحكومة المصرية لمزيد من ضخ الاستثمارات والتعاون فى كافة المجالات فيما يخص النقل واللوجستيات وتداول الحاويات وخدمات الملاحة البحرية والتوسع بها.. ومشروعات الوقود الأخضر كأحد أهم أهدافها المستقبلية التى تأمل من خلال تلك الشراكة أن تصبح مصر مركزا لوجستيا لإنتاج الوقود الأخضر, وتسعى المجموعه من خلال رؤيتها الشاملة أن تستطيع أن تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات للتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ رؤيتها 2030.

هاني النادي

وأشار إلى أن المجموعة تعول على شركاء النجاح من الحكومة المصرية وخاصة هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شركائها الرئيسيين لاستكمال واستثمار تلك النجاحات فى مستقبل أفضل حيث يمثل الأسطول الملاحى للمجموعة (ميرسك لاين) أحد أكبر الخطوط العابرة لقناة السويس مما يسهم فى نجاح حركة نقل البضائع بين الشرق والغرب ليمكن المجموعه من تلبية التزاماتها مع عملائها، ومن خلال ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الإقتصادية أحد أهم موانئ شرق و جنوب المتوسط و الذى يتواجد به أحد أكبر استثمارات المجموعة “شركة قناة السويس للحاويات منذ 2004” والذى تعد أحد أهم محطات تداول حاويات الترانزيت لشرق وجنوب المتوسط.

يذكر أن مجموعة إيه بي موللر- ميرسك الدنماركية والذى يعمل بها ما يقرب من 100 ألف موظف على مستوى 130 دوله حيث تعد من لشركات العاملة في مجال النقل البحرى واللوجستيات و محطات تداول الحاويات والخدمات البحرية من خلال أذرعها المختلفة.