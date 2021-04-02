تعيين هاشم منسي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة واحات السيليكون

أعلن مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة دكتور عادل دانش، عن اختيار هاشم منسي لتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة .

وأشاد دانش بخبرات هاشم منسي التي ستسهم في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لضم الخبرات المميزة في كافة المجالات من أجل تحقيق أهداف الشركة وهي نشر مفهوم المناطق التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية.

كما أشاد دانش بما حققه المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة من إنجازات خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وجه إليه الشكر لما حققته الشركة من نتائج ونجاحات، معربا عن نتمنياته له بالتوفيق في منصبه الجديد ومسيرته المهنية.

وتذخر السيرة المهنية لهاشم منسي بخبرات متنوعة اكتسبها على مدار 25 عاما وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال في منتصف التسعينيات، حيث شغل مناصب مرموقة في عدد من الشركات والكيانات العالمية الكبرى العاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينتظر أن تسهم خبرات هاشم منسي التي ستسهم في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لضم الخبرات المتميزة في كافة المجالات من أجل تحقيق استراتيجية الشركة وهي نشر المناطق التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي تعليقه على القرار ، وجه هاشم منسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة واحات السيليكون الشكر لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على الترويج بشكل مكثف للمناطق التكنولوجية الموجودة والعمل على تطوير بنيتها التحتية مع العمل على زيادة عددها لتغطي محافظات جديدة

وأضاف منسي أن التطوير في الفترة المقبلة سيستهدف جميع شرائح العملاء الذين تستهدفهم المناطق التكنولوجية بدءا من الطلاب وحتى الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



شركة واحات السيليكون هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في انشاء وإدارة وتشغيل مناطق العلوم والتكنولوجيا تأسست عام 2016 أربع مناطق تكنولوجية في برج العرب والسادات واسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة.