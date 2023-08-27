تعيين نشوي كامل رئيسا لشركة «إي كاردز»

أعلنت شركة إي كاردز التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن تولي نشوي كامل منصب رئيسها التنفيذي والتي تمتلك خبرات مصرفية تتخطي 30 عامًا.

وقبل توليها قيادة “إي كاردز”، شغلت كامل منصب رئيس العمليات المصرفية في بنك كريدي أجريكول مصر، وبالإضافة إلى ذلك، عملت عضواً في مجلس إدارة (ISCORE).

وتستعد نشوى كامل – بصفتها الرئيس التنفيذي لشركة “إي كاردز” – لقيادة الشركة نحو آفاق جديدة، والاستفادة من خبراتها الواسعة ونجاحاتها السابقة في دفع الابتكار ونمو أعمال الشركة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول التعاملات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم تجارب استثنائية للعملاء، وتحقيق نمو مستدام على كافة مستويات الأعمال والأنشطة.

وتشمل منتجات وأعمال شركة “إي كاردز”، خدمات فتح الحسابات إلكترونياً من خلال نموذج الإلحاق الرقمي عبر الإنترنت بما يشمل الكثير من الإجراءات مثل فحوصات “اعرف عميلك”، ويتم ذلك سواء عبر مواقع الويب أو تطبيقات الهواتف المحمولة مع التحقق من الهوية وتحليل البصمة الرقمية، وكذلك المقاصة والتسوية الشاملة نيابة عن المنظمات الأعضاء، كما توفر منصة “إي كاردز” لنظم المعلومات الإدارية (MIS) معلومات شاملة وموجزة حول مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة ومعالجة البطاقات.

وعملت شركة “إي كاردز” على رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل، برنامج تكافل وكرامة، ومنظومة كارت الفلاح، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، وتنفيذ العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل ورقمنة محطات السكك الحديدية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الأخرى.