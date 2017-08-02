تعيين نائب رئيس إيتيدا السابق وكيلا مساعدا لمحافظ المركزي‎

محمود جمال :علمت" المال " أن الدكتور شريف حازم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا " لشئون تأمين المعاملات الالكترونية، يشغل حالياً منصب وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى .يشار إلى حازم استقال من منصبه بالهيئة فى أبريل 2017 بغرض التدريس فى احدى الجامعات البريطانية واستكما



محمود جمال :

علمت” المال ” أن الدكتور شريف حازم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا ” لشئون تأمين المعاملات الالكترونية، يشغل حالياً منصب وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى .

يشار إلى حازم استقال من منصبه بالهيئة فى أبريل 2017 بغرض التدريس فى احدى الجامعات البريطانية واستكمال دراسته العلمية ، وكان وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم قد أصدر قرارًا بتعيينه فى هذا المنصب خلال مايو 2015.

وتخرَّج حازم فى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، تخصص هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1997 ، وحصل على درجة الماجستير فى هندسة الاتصالات والإلكترونيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية فى عام 2000.

كما عمل أيضاً مستشارًا لنظم تأمين سرية تكنولوجيا المعلومات ومديرًا تنفيذيًّا لمركز “تميز التوقيع الإلكترونى وتأمين المعاملات الإلكترونية”، وعضوًا فى المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وعضوًا باللجنة الاستشارية العليا لتطوير بطاقة الرقم القومى الذكية.

وكان أيضًا عضوًا باللجان التشريعية المشكّلة لصياغة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات وقانون التوقيع الالكتروني. وعمل مدرسًا وأستاذًا مساعدًا بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية منذ عام 1997، وأستاذًا زائرًا فى جامعة “ستافوردشاير” بالمملكة المتحدة للعلوم ذات الصلة بنظم تأمين سرية المعلومات وأنظمة اتصال البيانات والاتصالات التطبيقية، وقام بتنفيذ العديد من المشروعات، منها إنشاء الموقع الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى.



