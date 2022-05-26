تعيين ميراي زكي مستشاراً لمجلس إدارة منصة BOKDOC

أعلنت منصة BOKDOC العاملة في مجال العمليات الجراحية بمنطقة الشرق الأوسط اليوم عن تعيين الدكتورة ميراي زكي مستشاراً لمجلس إدارتها في خطوة جديدة من شأنها تعزيز رؤيتها الإستراتيجية باتجاه دعم عملياتها التوسعية في مختلف الدول العربية والإقليمية، وضم نخبة من الخبراء المتخصصين بما يتوافق مع الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية عبر استخدام المنصات الرقمية.

تمتلك الدكتورة ميراي زكي خبرة متميزة تضمنت إدارة استثمارات تجاوزت الـ18 مليار دولار خلال الـ15 عاماً الماضية، بالإضافة إلى إنها أول سيدة تتولى منصب مدير استثمار في الشرق الأوسط لدى مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بعد أن أمضت فترة زمنية طويلة في العمل كخبير استثماري رفيع المستوى في جهاز أبوظبي للاستثمار ، وكانت ضمن قائمة أفضل 100 امرأة مؤثرة في التمويل من قبل داو جونز فاينانشيال نيوز لعامي 2015 و 2016 ، كما حصدت عدد من الجوائز في برنامج فولبرايت.

تعليقاً على هذا البيان ، قال الدكتور أحمد العوضي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة BOKDOC: “إننا سعداء بانضمام ميراي زكي كمستشار لمجلس الإدارة كونها تمتلك أفضل الخبرات وتعد واحدة من الكفاءت المتميزة في مجال الإستثمار والاقتصاد على مستوى العالم، منوهاً باختيارها في الوقت الحالي يتوافق مع الرؤية الطموحة التي تعمل المنصة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة من سرعة وتيرة معدلات النمو وإدارة الجولات الإستثمارية الجديدة ودعم مجهودات زيادة حجم أعمالنا في مختلف الدول”.

من جانها ، أعربت الدكتورة ميراي زكي عن بالغ سعادتها لإنضمامها كمستشار لمجلس إدارة شركة BOKDOC قائلة: “إنني فخورة بهذا الدور المتميز الذي سيسمح لي بالمشاركة الفعالة في إثراء تطوير وتنمية منظومة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة العربية” ، مشيرة إلى أن BOKDOC تجربة متميزة توفر للمرضى من مستخدمي المنصة في العمليات الجراحية فرصة للتعرف عن تجارب المرضى السابقين من خلال خدمات التقييم والمراجعة والتعرف على الشهادات الحقيقية حول كفاءة كل طبيب، مؤكدة على إيمانها بالدور الرائد لمنصة BOKDOC لدعم السياحة العلاجية خلال الفترة المقبلة مع مزيد من فرص النمو والتوسع.

يذكر أن ميراي زكي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في الاقتصاد من كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة شيكاغو ، وبكالوريوس علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وشهادة CFA في عام 2010.



