طاقة

تعيين موسى عمران رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

خلفا لمحمد عبدالرحمن
عمر سالم 1:09 ص, الجمعة, 5 فبراير 21 1:09 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلفا للدكتور محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

جدير بالذكر أن الدكتور محمد موسى عمران كان قد تم اختياره من قبل المنظمة العالمية للربط العالمى للطاقة رئيساً للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب أسيا وشمال افريقيا لمدة 3 سنوات.

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وجاء ترشيح الدكتور عمران لهذا المنصب الإقليمي استناداً إلى خبراته المتراكمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والتي اكتسبها علي مدار فترة عمله بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تجاوزت الـ36 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة داخل قطاع الكهرباء وخارجه وتمثيل قطاع الكهرباء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرر الدكتور محمد موسى تقديم استقالته من رئاسة اللجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO)، للتفرغ لمهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ولضمان عدم تضارب المصالح بين الجهتين.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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