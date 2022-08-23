تعيين منى الغرير رئيساً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي ببنك «المشرق»

أعلن بنك المشرق ، تعيين منى الغرير رئيساً جديداً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي، ويحفل سجلها بخبرات واسعة اكتسبتها على مدى 20 عاماً من العمل في مجال الاتصال والتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال في عدد من كبريات شركات المدفوعات والمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق : “إننا سعداء للغاية بانضمام منى إلى عائلة المشرق نظراً لما تتمتع به من خبرة واسعة وتجربة ثرية ومعرفة عميقة بقطاع الخدمات المالية، ما من شأنه الإسهام في تعزيز سمعة المشرق ومكانته الرائدة بشكل خاص في خضم التطورات غير المسبوقة التي يشهدها عالم الخدمات المصرفية اليوم. علاوة على ذلك، تمتلك منى مهارات متميزة في مجال التسويق وتطوير العلامات التجارية”.

وأضاف: “وتعد من الأدوات الأساسية التي يحتاجها البنك للمضي قدماً في دفع عجلة التطور وتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والمتعددة القنوات. وفي هذا الإطار، يأتي تعيين منى ليشكل علامة فارقة في هذه المرحلة، وخطوة مهمة في مسيرة المشرق الحافلة بالنمو والابتكار”.

قالت منى الغرير: “يسرني الانضمام إلى مؤسسة مصرفية كبرى تحظى باحترام وتقدير واسعين لدورها الرائد والبناء في ابتكار حلول المستقبل المالية، إذ يعد المشرق من أهم الركائز الأساسية في منظومة العمل المصرفي في دولة الإمارات، ويحظى بقاعدة عملاء واسعة، ومكانة راسخة تؤهله للعب دور محوري في تحفيز وتسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية”.

وأضافت: “آمل أن أستلهم من تجاربي وخبراتي السابقة لدفع عجلة التسويق قدماً في بنك المشرق، والعمل على تعزيز طرق تعاملنا مع جميع المعنيين والمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا”.

واعتمدت منى، خلال مسيرتها المهنية، نهجاً شمولياً في تطوير استراتيجيات متكاملة في مجال التسويق والعلامات التجارية، والهوية المؤسسية، والعلاقات العامة على الصعيد العالمي وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ونجحت خلال عملها في مختلف المؤسسات المالية، في تأسيس أقسام متخصصة في مجال التسويق، والعلاقات العامة، والاتصال، والعلامات التجارية، والتسويق الرقمي، وإدارة الفعاليات.

تحمل منى الغرير دبلوماً في التسويق من “جامعة بوليتكنك” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لها دور مؤثر في التواصل مع مختلف الأطراف المعنية الداخلية والخارجية في عمليات الدمج والاستحواذ، وشغلت، قبل انضمامها إلى المشرق، منصب رئيس قسم التسويق في المجموعة “نتورك إنترناشيونال”، حيث تولت قيادة استراتيجية العلاقات العامة والاتصال المتعلقة بالاكتتاب العام لـشركة “نتورك إنترناشيونال” في عام 2019 في بورصة لندن، والتي تعد أكبر عملية اكتتاب في المملكة المتحدة وقت إدراجها.