تعيين مصطفى أمين وكيلا أول لوزارة الآثار

دعاء محمودأصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قراراً تنفيذياً بتعين الدكتور مصطفى أمين رئيساً لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالدرجة الوظيفية الممتازة (وكيل أول وزارة)، وذلك طبقاً لما جاء من قرار رئيس الوزراء رقم 180 لسنة 2018.وأوضح د. مصطفى أمين، أن قرار تعيينه في الدرجة الوظيفي



دعاء محمود

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قراراً تنفيذياً بتعين الدكتور مصطفى أمين رئيساً لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالدرجة الوظيفية الممتازة (وكيل أول وزارة)، وذلك طبقاً لما جاء من قرار رئيس الوزراء رقم 180 لسنة 2018.

وأوضح د. مصطفى أمين، أن قرار تعيينه في الدرجة الوظيفية الممتازة جاء إسناداً إلى منصبه كمساعد لوزير الآثار للشئون الفنية، وتكليفه بمتابعة شئون قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وأكد د. أمين استمرار عمل الدكتور محمد عبداللطيف كمساعد لوزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية ومشرف على قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.