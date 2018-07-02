تعيين مدير عام المخاطر عضواً منتدباً لبنك القاهرة فى أوغندا

سهير محمد:كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن الانتهاء من اختيار أعضاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك القاهرة –كمبالا، والإعلان عنه عقب الحصول على الموافقات اللازمة.أوضح فايد فى تصريح «المال» أنه تم تعيين مدير عام المخاطر بالبنك عضواً منتدبا للبنك فى أوغندا، واختيار بقية أعضاء

سهير محمد:

كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن الانتهاء من اختيار أعضاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك القاهرة –كمبالا، والإعلان عنه عقب الحصول على الموافقات اللازمة.

أوضح فايد فى تصريح «المال» أنه تم تعيين مدير عام المخاطر بالبنك عضواً منتدبا للبنك فى أوغندا، واختيار بقية أعضاء المجلس من لهم خبرة طويلة فى العمل فى أفريقيا، وبدء العمل بعد الحصول على موافقة البنك المركزى الأوغندى على المجلس الجديد .

أضاف فايد أن البنك يخضع لإعادة هيكلة إدارية شاملة على مستوى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، موضحاً أنه يهدف إلى أن يمتلك البنك حصة سوقية أكبر، ويكون ضمن أكبر 10 بنوك فى أوغندا.

أوضح أن بنك القاهرة كمبالا، بمثابة منصة لتواجد البنك فى أفريقيا، ونخطط للتواجد فى بلدان أفريقية، مثل كينيا، وتنزانيا، ونخطط لافتتاح مكاتب تمثيل بها.

أكد فايد أن بنك القاهرة فى كمبالا، من المقرر أن يلعب دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى خدمة المصدرين المصريين، أو على مستوى الاستثمارات.

قال فايد إنه لا تغيير فى هيكل المساهمين لبنك القاهرة كمبالا، ويمتلك بنك القاهرة %60 والباقى لبنوك حكومية.

يضم مجلس إدارة بنك القاهرة كمبالا 8 أعضاء، منهم ممثلين من بنك القاهرة، وممثل للبنك الأهلى، وممثل عن بنك مصر، وممثل عن شركة كاتوارومتك، وممثلين من دولة أوغندا، وتتوزع المساهمات بين بنك القاهرة بنسبة %61.13، والبنك الاهلى المصرى %13.37، وبنك مصر %13.47، وشركة كاتوارومتك %12.

ترجع فكرة إنشاء فرع البنك منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى، جاءت لتعزيز التواجد المصرى فى أوغندا بصفه خاصة، وإفريقيا بصفة عامة، «وأنشئ شركة أوغندية وبرخصة من البنك المركزى الأوغندى، وملكية خالصة مصرية، ويمتلك البنك 7 أفرع»

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأوغندا خلال عام 2017 66 مليون دولار فقط، منها 63 مليون دولار صادرات مصرية، و3 ملايين دولار واردات.