تعيين محمد نصر الدين عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات» خلفًا لعادل حامد

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الجديد للشركة، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى السابق للشركة.

وخلال اللقاء أكد طلعت أن الشركة المصرية للاتصالات تعد من الأذرع التنفيذية لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية؛ مثمنا الدور الهام الذى تقوم به الشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية، والاستثمار على نطاق واسع فى البنية التحتية لأنظمة الكابلات البحرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر، وتعزيز مركزها الاستراتيجى كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا.

وأعرب الدكتور طلعت عن تمنياته بالنجاح والتوفيق محمد نصر الدين فى أداء مهام منصبه الجديد لمواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات.

كما وجه طلعت الشكر للمهندس عادل حامد على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه قيادة الشركة، واسهاماته فى تحقيق الكثير من الإنجازات بالشركة؛ ومنها تطوير البنية التحتية للاتصالات بشقيها الدولى، وكذلك المحلى لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، كما ساهمت الشركة على مدار فتره توليه المنصب فى مشروعات لدعم وتمكين التحول الرقمى بمصر؛ متمنيًا له التوفيق واستكمال مسيرة الانجازات خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد عقد اجتماعًا اليوم قام خلاله بالموافقة على تعيين المهندس محمد نصر الدين عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة، واستمرار المهندس عادل حامد عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر أن المهندس محمد نصر الدين كان قد انضم إلى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كعضو غير تنفيذى فى يوليو 2020 ممثلا عن الحكومة.

والتحق المهندس محمد نصر الدين للعمل بالشركة المصرية للاتصالات عام 2004 وتدرج فى المناصب حتى ترأس وحدة أعمال خدمات الاتصالات الدولية فى عام 2014 وقام خلال تلك الفترة بعدة مبادرات فى أنظمة الكابلات البحرية مما ساهم فى تعظيم إيرادات الشركة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية الدولية.

شغل المهندس محمد نصر الدين منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية منذ مايو 2020 حتى مارس 2023، وتمتد خبرة المهندس محمد نصر الدين إلى أكثر من 20 عاما من العمل فى مجال الاتصالات بالأخص فى استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية.

ويمتلك نصر الدين سابقة أعمال كبيرة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة CW Global والذى التحق بها عام 2016 والتى تعد الذراع العالمى لشركة هونج كونج تليكوم وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية، ومنصب نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بنفس الشركة.

حصل المهندس محمد نصر الدين على درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات من كلية الهندسة بجامعة الأزهر عام 2001، كما حصل على ماجيستير فى إدارة الأعمال.