تعيين محمد فتحي أبو الفتوح عضوا في غرفة الغربية التجارية

قرر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، تعيين الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح عضو مجلس إدارة “الصناعات النسيجية” في غرفة الغربية التجارية ضمن الدورة الانتخابية 2023- 2027.

وضم القرار أيضا تعيين 7 أعضاء آخرين في مجلس إدارة الغرفة وهم محمود حسن ميتو، إبراهيم جابر، علي شعبان، أسامة حنا، داليا عبدالمعز، محمود فاروق، ومجدي حسني.

ومن المقرر عقد انتخابات هيئة المكتب لغرفة الغربية التجارية اليوم الأحد بحضور جميع الأعضاء المعينين والمنتخبين لانتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب المكونة من نائب أول وثانى الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية و غرفة الغربية التجارية، عن سعادته بالثقة التي منحها له وزير الصناعة بعضوية غرفة الغربية التجارية، مشيرا إلى أن لديه برنامجا للنهوض بأنشطة الغرفة وتلبية احتياجات الشارع التجاري في الغربية.

وأكد في الوقت ذاته أن الفرصة سانحة في هذا التوقيت للتكامل بين الصناعة المصرية والتجارة للنهوض بالاقتصاد المصري وإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه القطاعين، مشيرا إلى أنه سيسعى جاهدا من خلال عمله باتحاد الصناعات والغرف التجارية في إيجاد جسور من التعاون لتحقيق التنمية المنشودة في ظل رغبة القيادة السياسية لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمار في مصر والسعي لتقديم حوافز لدعم المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي تعيين محمد فتحي في عضوية أحد الغرف التجارية، ضمن قرار وزير الصناعة رقم 272 لسنة 2023، والذي شمل تعيين 4 كوادر من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية في الغرف التجارية ومنهم المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تم تعيينه عضوا في مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، و أحمد جابر عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والذي تم تعيينه أيضا في غرفة الجيزة التجارية.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية سيجتمع يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد لانتخاب هيئة المكتب والرئيس والنائب.