تعيين محمد عوض تاج الدين مستشارا للرئيس السيسي لشؤون الصحة والوقاية

استعانة به الدولة المصرية في مواجهة أزمتي إنفلونزا الطيور والخنازير في الفترة بين 2007 و2009

أعلنت الرئاسة السبت تعيين وزير الصحة الأسبق محمد عوض تاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وذلك عقب قرار تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية’.

والدكتور محمد عوض تاج الدين ، من مواليد محافظة القاهرة سنة 1945، وشغل منصب وزير الصحة والسكان، خلفا للدكتور إسماعيل سلام، وذلك في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005، وأعقبه تكليف د.حاتم الجبلي.

حصل تاج الدين” على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة عين شمس عام 1968، ثم حصل على درجة الدكتوراه من ذات الجامعة عام 197، ثم زمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981.

شغل “تاج الدين” العديد من المناصب في جامعة عين شمس وفي كلية الطب بها، من بينها منصب وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1992، ثم عميد الكلية، ثم نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية، ثم رئيس جامعة عين شمس في الفترة من سنة 1997 حتى سبتمبر 2001، قبل أن يقع عليه الاختيار في مارس 2002 ليكون وزيرًا للصحة والسكان.

استعانة به الدولة المصرية في مواجهة أزمتي إنفلونزا الطيور والخنازير في الفترة بين 2007 و2009