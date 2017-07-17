تعيين محمد عبد اللطيف مستشارا سياحيا في براغ

دعاء محمود:قرر وزير السياحة يحيى راشد، إلحاق محمد على عبداللطيف، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مستشاراً سياحياً ومديرا للمكتب السياحى ببراغ – التشيك، لمدة عام اعتبارًا من 23 يوليو الجارى، خلفًا لمحمد دسوقى.يذكر أن المكتب السياحى فى التشيك، يشرف على عدد من





دعاء محمود:

قرر وزير السياحة يحيى راشد، إلحاق محمد على عبداللطيف، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مستشاراً سياحياً ومديرا للمكتب السياحى ببراغ – التشيك، لمدة عام اعتبارًا من 23 يوليو الجارى، خلفًا لمحمد دسوقى.

يذكر أن المكتب السياحى فى التشيك، يشرف على عدد من الدول السياحية هى: التشيك، المجر، رومنيا، صربيا، سلوفاكيا، أوكرانيا، جورجيا، أرمنيا، وأذربيجان، وهى من الدول السياحية الواعدة للمقصد السياحى المصرى، كما شهدت الحركة السياحية الوافدة من تلك الدول تحسناً ملحوظاً فى الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .



تخرج محمد عبداللطيف، من كلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا، عام 2001، بتقدير عام جيد جداً، وبدأ حياته العملية مرشداً سياحيا، ثم التحق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى 2003، ويتحدث “عبد اللطيف” اللغة الإيطالية والإنجليزية، وهو من الجيل الثانى من شباب الهيئة الذين عملوا بالمكاتب السياحية الخارجية، إذ عمل سابقاً ملحقا سياحياً، ونائبا لمدير المكتب السياحي فى نيويورك، كما حصل على دورات متعددة فى مجال التسويق السياحى، ومثل الهيئة فى العديد من المحافل والمعارض السياحية الدولية .

