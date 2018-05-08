تعيين محمد برو رئيسا تنفيذيا لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر

المال- خاص أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصرعن انضمام السيد محمد برو إلى منصب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، فضلاً عن كونه عضواً في اللجنة التنفيذية لمجموعة الإمارات دبي الوطني.وتعليقاً على انضمام برو لبنك الإمارات دبي الوطني صرح هشام القاسم رئيس مجلس إدارة البنك بمصر "انضما

المال- خاص

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصرعن انضمام السيد محمد برو إلى منصب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، فضلاً عن كونه عضواً في اللجنة التنفيذية لمجموعة الإمارات دبي الوطني.

وتعليقاً على انضمام برو لبنك الإمارات دبي الوطني صرح هشام القاسم رئيس مجلس إدارة البنك بمصر “انضمام محمد برو لمنصب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر يمثل خطوة هامة نظراً لخبرته الممتدة على مدار سنوات طويلة في القطاع المصرفي”

وأضاف القاسم “يعتبر برو شخصية مصرفية متميزة تمتلك صفات قيادية، وتاريخ حافل من الإنجازات، حيث يحظى بخبرة كبيرة مكّنته من معرفة عوامل نمو السوق المصرفي المصري والقدرة على إستعياب ما يحتاجه السوق المصرفي بمصر. ومن المتوقع أن يضمن تعيينه استمرارية تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر”

جدير بالذكر أن محمد برو له سجل حافل يمتد على مدى 25 عاماً في القطاع المصرفي بالشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي. وقبل إنضمامه إلى بنك الإمارات دبي الوطني في مصر، عمل محمد لمدة 6 سنوات كمدير تنفيذي لبنك الهلال الإسلامي بأبوظبي منذ إطلاقه في عام 2008 وقد ساهم بشكل كبير في نموه حتى عام 2015.



شغل محمد برو عام ٢٠٠٣ منصب رئيس مجموعة قطاع الخدمات المصرفية للافراد في البنك العربي بالأردن وحقق العديد من النجاحات المتوالية، حيث لعب دوراً قوياً وأساسياً في تغييرعلامة البنك التجارية المصرفية وإبتكر ثقافة مؤسسية جديدة للبنك على المستوى العالمي.

وقد سبق ذلك خبرة برو المعروفة والتي انتشرت بقطاع الخدمات المصرفية على المستوى الدولي، حيث تولى منصب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للافراد بكريدي أجريكول في مصر، كما تم تعيينه رئيسا لقطاع الخدمات المصرفية للافراد في بنك الكويت الوطني بلبنان، بالإضافة إلى أدوار مختلفة في آرثر أندرسون الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حصل محمد برو على درجة الماجستير وبكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبنك الإمارات دبي الوطني مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة فى الشرق الأوسط ومساهم رئيسي فى الصناعة المصرفية على المستوى الدولي والعالمي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني مصر واحدا من أكبر البنوك العاملة فى مصر برأس مال يتجاوز 51 مليار جنيه مصري حتى 28 فبراير2018، كما يعد البنك رائداً فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من الفروع تصل الى 67 فرعا منتشرا بكافة المحافظات يعمل بها 1952 موظفاً، ويمتلك البنك أكثر من 260 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.