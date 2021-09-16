بنـــوك

تعيين محمد بدير رئيسا تنفيذيا لبنك قطر الوطني الأهلي

بناء على موافقة البنك المركزي المصري
فاطمة إمام 11:44 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 11:44 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة أمس على انضمام محمد محمود على بدير كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك ممثلا للمساهم الرئيسي بنك قطر الوطني.

وأضاف البنك ، في بيان للبورصة أن القرار جاء بناء على موافقة البنك المركزي المصري على طلب المساهم الرئيسي.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني الأهلي QNB عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2021، تحقيقه صافي أرباح مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 4.098 مليارات جنيه، مقابل 3.844. مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى تمويلات المشروعات الصغيرة المتوسطة داخل بنك QNB، أشارت نتائج الأعمال إلى نجاحه في الوصول بنسب التسهيلات المستهدفة من البنك المركزي المصري إلى 23.39% من إجمال المحفظة الكلية بالبنك، مستهدفا الوصول إلى 25%.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحقيق المحفظة الائتمانية الكلية نسبة نمو 3% عن ديسمبر الماضي، لتصل إلى 179 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، لاسيما أنها تستحوذ على حصة سوقية 6.53% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في أبريل الماضي.


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الخميس 16-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 11:27 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

سعر الدولار اليوم الخميس 16-9-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:43 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-9-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:41 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

سعر الدولار يتعثر الخميس مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل

محمد عبد السند 9:50 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

«كورونا» يهبط بحصة القطاع الخاص من إجمالى قروض البنوك

فاطمة إمام 7:00 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

طالبان تصادر 12.4 مليون دولار من مسؤولين سابقين كبار في أفغانستان

محمد عبد السند 12:24 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21