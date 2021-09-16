تعيين محمد بدير رئيسا تنفيذيا لبنك قطر الوطني الأهلي

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة أمس على انضمام محمد محمود على بدير كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك ممثلا للمساهم الرئيسي بنك قطر الوطني.

وأضاف البنك ، في بيان للبورصة أن القرار جاء بناء على موافقة البنك المركزي المصري على طلب المساهم الرئيسي.

أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني الأهلي QNB عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2021، تحقيقه صافي أرباح مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 4.098 مليارات جنيه، مقابل 3.844. مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى تمويلات المشروعات الصغيرة المتوسطة داخل بنك QNB، أشارت نتائج الأعمال إلى نجاحه في الوصول بنسب التسهيلات المستهدفة من البنك المركزي المصري إلى 23.39% من إجمال المحفظة الكلية بالبنك، مستهدفا الوصول إلى 25%.

وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحقيق المحفظة الائتمانية الكلية نسبة نمو 3% عن ديسمبر الماضي، لتصل إلى 179 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، لاسيما أنها تستحوذ على حصة سوقية 6.53% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في أبريل الماضي.



