تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

وتجدر الإشارة إلي أن الجريدة الرسمية لمصر، الوقائع المصرية، كانت قد نشرت نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد تعيين رئيس الرقابة المالية محمد فريد.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الرئاسي رقم 326 لسنة 2023 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2023.