تعيين مارك لوغران رئيسا لمجموعة إندرايف

أعلنت inDrive لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن تعيين مارك لوغران رئيسًا للمجموعة، اعتبارًا من 12 يوليو المقبل، حيث يتمثل دوره المهني في تقديم التقارير المباشرة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أرسين تومسكي وأيضا في وضع إستراتيجية أعمال لـ inDrive وتنفيذها وتوسيع نطاق استثمارات الشركة والأعمال التجارية الجديدة ، وتحسين أداء العمليات الداخلية.

وأشارت inDrive في بيانها إلى أن مارك لوغران سيقود المزيد من التطوير لمركز inVision التابع لشركة inDrive حيث تشارك الشركة في مبادرات لدعم العدالة والمساواة في العلوم والتعليم والرياضة والفنون.

يأتي التعيين نتيجة لتحول inDrive إلى مجموعة شركات متعددة الجنسيات والقطاعات والخدمات، كما سيسهل هذا الهيكل اللامركزي الجديد إلى اتخاذ القرارات السريعة ويعزز النمو عبر القطاعات والخدمات جديدة.

قال أرسين تومسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة inDrive: ” مارك سيضيف للشركة المزيد من الفطنة و الخبرة في القيادة الإدارية ، بالإضافة إلى المعرفة الواسعة بالتكنولوجيا والبرمجيات والصناعات الهندسية ، كما إن تاريخه المهني حافل وخبرته تجعله إضافة لا تقدر بثمن لفريقنا ، وخيارًا ممتازًا لهذا الدور المحوري، نتطلع إلى العمل مع مارك لتحقيق نمونا المستمر كمزود رائد لخدمات النقل والخدمات الحضرية ، ولتعزيز رؤيتنا الأوسع لإحداث تغيير إيجابي في العالم “.

ومن جانبه أعرب مارك لوغران عن سعادته بالانضمام للشركة قائلا: “خطت inDrive خطوات ملحوظة في رحلتها من شركة ناشئة إلى شركة يونيكورن وما بعدها ، أنا حريص على مساعدة الشركة على مواصلة هذا المسار من خلال توسيع أعمالها والترويج للقيم والرسالة الأساسية العميقة التي تحملها .”

شغل مارك لوغران عدة مناصب قبل انضمامه لإندرايف من أهمها في شركة Honeywell حيث كان رئيساَ لمنطقة وسط وشرق أوروبا، وترأس سابقًا Microsoft Commercial Cloud Business في بولندا.. و شغل مناصب قيادية في شركات عالمية منها GlaxoSmithKline و Nokia و Pace International وقدم استشارته الخاصة لشركات التكنولوجيا بشأن استراتيجية المستهلك وكيفية تنفيذها كما حصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم الطبيعية من جامعة كامبريدج.