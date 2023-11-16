تعيين كورى رئيسا للجنة بنك التسويات الدولية المعنية بالنظام المالى

قال بنك كوريا إنه تم تعيين محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي رئيسا للجنة رئيسية تابعة لبنك التسويات الدولية التي تشرف على النظام المالي العالمي، بحسب وكالة يونهاب.

وتم تعيين محافظ بنك كوريا “ري تشانغ-يونغ” رئيسا للجنة بنك التسويات الدولية المعنية بالنظام المالي العالمي في اجتماع بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا يوم الإثنين.

وسيعمل “ري” لمدة 3 سنوات كرئيس للجنة بنك التسويات الدولية، وستنتهي ولايته في أكتوبر 2026، وفقا لبنك كوريا. في حين من المقرر أن تنتهي ولايته كمحافظ لبنك كوريا في أبريل 2026.

وتقوم اللجنة بمراقبة وتحديد مصادر الضغط التي يمكن أن تسبب عدم الاستقرار في النظام المالي العالمي، وفقا لبنك التسويات الدولية.

وتعقد اللجنة 4 اجتماعات منتظمة على مدار العام، إلى جانب اجتماعات طارئة عند الضرورة.