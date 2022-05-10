تعيين عمر العطار رئيسا لتطوير أعمال القطاع الحكومي بشركة «ڤيزا مصر»

أعلنت شركة “ڤيزا مصر” تعيين المهندس عمر العطار بمنصب رئيس قطاع تطوير الأعمال للقطاع الحكومي بالشركة.
كان العطار يشغل مناصب عدة بشركات ماستر كارد وفودافون مصر على مدار 6 سنوات صنع خلالها نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالعلاقات الحكومية والتنظيمية لتحقيق الشمول المالي ورقمنة الدولة وتطوير الأعمال للمشاريع القومية .
ويبدأ العطار مرحلة جديدة في تطوير ودعم عائدات شركة فيزا من قطاع الأعمال الحكومي الذي أصبح ركيزة أساسية للقطاع المصرفي في المرحلة الأخيرة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تتبناه كافة مؤسسات القطاع الخاص والحكومي.