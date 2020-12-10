تعيين عصام الصغير أمينًا عامًا لـ«الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي»

أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، تعيِين عصام الصغير بمنصب الأمين العام للاتحاد، ليتولى مهام الإشراف وإدارة تنفيذ مشاريع “الرؤية العربية” لدعم خطط التحول الرقمي في الدول العربية.

ويعد عصام الصغير من الخبراء المميزين في مجال التحول الرقمي وتطوير وميكنة الخدمات، حيث يمتلك خبرة تربو عن 34 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات و التحول الرقمي تولى خلالها منصب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، وكمسؤول بارز في مجموعة بريد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم خلالها بعمل نقلة نوعية بكافة المجالات التكنولوجية والخدمية بالإضافة إلى دوره المميز في التحول الرقمي للهيئات البريدية بالدول العربية الأفريقية.

كما شارك الصغير في العديد من مجالس إدارات الاتحادات والمنظمات العربية والافريقية والعالمية.

وأوضح الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن الخبرات التي يمتلكها عصام الصغير من شأنها أن تساهم في تنفيذ مبادرات الرؤية العربية خاصةً في مشاريع التحول الرقمي و التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المنطقة العربية ودول أفريقيا.