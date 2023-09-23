تعيين عصام إبراهيم رئيسا لقطاعات تشغيل جنوب مصر الوسطى للكهرباء

أصدر المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قرارا بتعيين المهندس عصام إبراهيم، رئيسا لقطاعات التشغيل جنوب بالشركة لمدة عامين، أو لحين بلوغه سن المعاش أيهما أقرب.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة وتضم 5 قطاعات هي «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» والتي تمثل حوالي 51% من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمام الشركة في توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية في تلك المحافظات خاصة الوادي الجديد، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.