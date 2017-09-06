تعيين طبيب بشري وزيرا للدفاع بتونس

وكالات: أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، عن تركيبة حكومته الجديدة التي شهدت عودة الطبيب عبدالكريم الزبيدي للعمل الوزاري على رأس وزارة الدفاع التونسية. وعبدالكريم الزبيدي هو من مواليد 25 جوان بمدينة رجيش من ولاية المهدية، ومتحصل على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون 1

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، عن تركيبة حكومته الجديدة التي شهدت عودة الطبيب عبدالكريم الزبيدي للعمل الوزاري على رأس وزارة الدفاع التونسية.

وعبدالكريم الزبيدي هو من مواليد 25 جوان بمدينة رجيش من ولاية المهدية، ومتحصل على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون 1 في ليون بفرنسا، وعلى شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، والماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، وشهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، وشهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري.