اتصالات وتكنولوجيا

تعيين شيرين الجندي مساعدًا لوزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ

لمدة عام
محمود جمال 1:49 م, الجمعة, 1 مايو 20 1:49 م, الجمعة, 1 مايو 20

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أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتولّي شيرين أحمد عوض الجندى العمل مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ لمدة عام.

على أن تتولى القيام بعدد من المهام ومنها وضع الآليات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الوزارة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنسيق مع كل من الجهات التابعة للوزارة والجهات الحكومية المختلفة والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى فيما يخص تنفيذ مبادرات الوزارة، بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن شيرين كانت تشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية منذ أغسطس 2018، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC  Energy منذ عام 2015، كذلك شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال الفترة من 2008- 2014.

كما شغلت منصب رئيس قطاع الحلول المتكاملة وقطاع المبيعات بشركة راية للأنظمة المتكاملة 2005- 2007، ومنصب مدير عام شركة راية للخدمات الإقليمية من 2004- 2005، بالإضافة إلى شغلها لمنصب مدير عام شركة أوراتك– إحدى شركات راية القابضة خلال الفترة من 2000- 2002.

يذكر أن شيرين الجندى حاصلة على بكالوريوس علوم قسم الحاسب الآلى من الجامعة الأمريكية، ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة Maastricht School of Management، بالإضافة إلى حصولها على البرنامج الخاص بالمديرين التنفيذيين من جامعة هارفارد للأعمال Harvard Business School.

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بقلم محمود جمال

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