تعيين شريف مرقص مديرًا لساب مصر‎

محمود جمالأعلن جرجي عبود، مدير شركة ساب للحلول التكنولوجية في منطقة الخليج وأفريقيا والمشرق العربي وباكستان، عن تعيين شريف مرقص مديرًا عامًا للشركة بمصر.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة -اليوم الثلاثاء- على هامش مؤتمر "التمكين الرقمي.. انسباير مصر". وقال عبود إن مؤسسة ماكينز

محمود جمال

أعلن جرجي عبود، مدير شركة ساب للحلول التكنولوجية في منطقة الخليج وأفريقيا والمشرق العربي وباكستان، عن تعيين شريف مرقص مديرًا عامًا للشركة بمصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة -اليوم الثلاثاء- على هامش مؤتمر “التمكين الرقمي.. انسباير مصر”.

وقال عبود إن مؤسسة ماكينزي للأبحاث، أصدرت تقرير مؤخرًا يتوقع وصول نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لأسواق المنطقة في 2020 إلى 95 مليار دولار.

وبالنسبة لمصر، فإن نسبة مساهمة الحلول الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر يصل حاليًا إلى 56 مليار جنيه، متوقع وصولها إلى 62 مليار بنهاية العام الحالي.

وتابع أن الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة للعملاء تستهدف تحسين أداء الأعمال للشركات، ومنها الصغيرة والمتوسطة، كما أن 90% من القوي العاملة لدي الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي.