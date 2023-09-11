تعيين شركة الشرق الأوسط لخدمات التكنولوجيا موزعا لحلول NOZOMI Networks العالمية

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، لحلول تكنولوجيا المعلومات في مصر وقارة إفريقيا، عن توقيع اتفاقية توزيع للسوق المصرية مع شركة NOZOMI Networks العالمية لحلول إدارة أمن الشبكات الصناعية والبنية التحتية.

تتضمن نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني لمختلف القطاعات الرئيسية بالسوق المصرية ، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدعم الفني وبرامج التدريب المتخصصة للعملاء والمساهمة الفعالة في بناء قدرات الكوادر البشرية لدى الشركاء.

بالإضافة إلى باقة تطبيقات ومنتجات شركة NOZOMI Networks العالمية حلول أمن الشبكات الصناعية التي تساعد على رصد واكتشاف الأنشطة غير المرغوب فيها والتهديدات، وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة لمساعدة الشركات في اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز أمن شبكاتها ، وأنظمة الرصد والاستجابة التلقائية التي توفر تحليل آلي للأنشطة غير المرغوب فيها والتهديدات السيبرانية، مما يتيح للمؤسسات سبل الإستجابة الفورية للتهديدات والهجمات والتعامل معها بشكل فعال ، بالإضافة إلى أمن شبكات الطاقة والمرافق الحيوية وحلول التحليلات الذكية ، وحماية البنية التحتية التي تتعامل مع الروبوتات والأجهزة المتصلة، لضمان تشغيلها بأمان ومنع اختراقها ، وخدمات التقارير والتحليلات المتقدمة التي تساعد الشركات على فهم تقدير المخاطر واتخاذ القرارات الإستراتيجية.

وصرح المهندس علي عزام نائب الرئيس التنفيذي لشركة MCS قائلاً:” إننا سعداء بهذه الشراكة التي تتيح لعملائنا في السوق المصري العديد من خدمات القيمة المضافة والتي من أبرزها تقديم مزيداً من الحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني للمؤسسات المحلية وترسيخ مباديء الابتكار والتطوير التي تشتمل على رصد المتطلبات بهدف تطوير المنتجات والحلول لتلبية احتياجات السوق”.

وأضاف:” إن مثل هذه الشراكات تعكس رؤيتنا الإستراتيجية نحو رفع الوعي بالمستجدات الحديثة والاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني داخل السوق المصري والأفريقي ، وذلك لدعم كافة المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال ، يأتي ذلك متوافقاً مع رؤية مصر الطموحة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة “.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الجديدة بين شركة MCS وشركة NOZOMI Networks العالمية ستوفر قيمة مضافة حقيقية في مجال الأمن السيبراني لعدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها قطاع الطاقة والمرافق العامة والصناعات التحويلية مثل النفط والغاز وقطاع البنى التحتية والنقل العام ، بالإضافة إلى المياه والصرف الصحي ومجالات التصنيع الذكي والأوتوميشن وقطاع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية.